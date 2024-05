Onderzoek naar zedenmisdrijf bij zorginstelling Breda

De zedenpolitie doet onderzoek naar mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens bewoners van een woonzorginstelling in Breda. Een 22-jarige man is inmiddels aangehouden.

De zorginstelling heeft aangifte gedaan bij de politie omdat een ingehuurde zorgmedewerker mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag zou hebben gepleegd jegens bewoners. De politie is een onderzoek gestart. De verdachte is inmiddels aangehouden. Het onderzoek gaat verder. Vanwege de privacy van de betrokkenen doen we geen verdere mededelingen over het onderzoek.