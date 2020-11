Aantal dagelijkse besmettingen daalt al 3 dagen op rij

In de afgelopen drie dagen op rij is het aantal dagelijkse besmettingen gedaald. Dit meldt het RIVM maandag.

Maandag 8.306 nieuwe besmettingen

Maandag maakte het RIVM het aantal besmettingen in de afgelopen 24 uur tot 10.00 uur vanmorgen bekend. Het gaat om totaal 8.306 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 430 minder dan zondag toen er 8.736 nieuwe besmettingen werden gemeld. Zaterdag meldde het RIVM nog 9.838 nieuwe besmettingen. Vrijdag lag het aantal nieuwe besmettingen nog ruim boven de 11.000.

Totaal aantal besmettingen naar 368.147

Het totaal aantal nieuwe besmettingen komt met de 8.306 positieve tests die vandaag zijn gemeld op 368.147 totaal.

587 covid-patiënten op IC, 1.958 in kliniek

Het totaal aantal opgenomen covid-patiënten bedraagt 2545. Dat zijn er 52 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1.958 buiten de Intensive Care, 48 meer dan gisteren. Op de IC liggen 587 covid-patiënten (waarvan 2 in Duitsland), 4 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 415 non-COVID-patiënten op de IC, 31 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 1.002 (waarvan 2 in Duitsland), 27 minder dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 239 in de kliniek en 47 op de IC.

37 verplaatsingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 37 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 8 IC-patiënten.