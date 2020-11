Bewerkt vlees en vleesvervangers te zout

Alledaagse producten zoals bewerkt vlees en vleesvervangers bevatten veel zout. Gemiddeld bevatten ze bijna een kwart van de dagelijkse hoeveelheid zout die nog gezond is voor de nieren. Binnen de producttypes is daarbij een enorme variatie van het zoutgehalte. Genoeg mogelijkheden dus om het zoutgehalte van bewerkt vlees en vleesvervangers te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van Questionmark in opdracht van de Nierstichting.

Gemiddeld eet 85% van de Nederlanders te zout. En minder zout is beter voor je nieren. Daarom liet Nierstichting onderzoeksstichting Questionmark begin 2020 onderzoeken hoe gezond bewerkt vlees (zoals spekreepjes, rookworst en voorgegaarde hamburgers) en vleesvervangers zijn qua zoutgehalte. Deze productgroepen zijn namelijk eén van de belangrijkste bronnen van zoutinname van Nederlanders. Uit de 1365 onderzochte bewerkte vleesproducten en 332 vleesvervangers blijkt dat bewerkt vlees gemiddeld 1,5 gram zout per 100 gram bevat en vleesvervangers gemiddeld 1,4 gram per 100 gram. Dit is al bijna een kwart van de dagelijkse hoeveelheid zout die nog gezond is voor je nieren.

Schijf van Vijf

Slechts 41 procent van alle voedingsmiddelen in de supermarkt die in de Schijf van Vijf zouden kunnen vallen is gezond. Dat bleek uit de Superlijst Gezondheid die onlangs verscheen. Eén van de oorzaken is het hoge zoutgehalte van vlees en vleesvervangers. Vleesvervangers passen binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum als ze maximaal 1,1 gram zout bevatten. Echter, slechts een kwart van de vleesvervangers voldoet hieraan. Binnen de meeste productgroepen ontdekte Questionmark wel minstens één zoutbewuste variant. Zoals een vegetarische burger met 0,7 gram zout. Dit laat zien dat het kan. Er liggen dus veel kansen voor industrie en supermarkten om het aanbod van vleesvervangers binnen de Schijf van Vijf te verbeteren. Bij vleesproducten is er ook een enorme variatie te zien in het zoutgehalte van producten binnen een categorie. Zo varieert het zoutgehalte van een schnitzel tussen de 0,15 en 1,90 gram per 100 gram. Een verschil van meer dan 90%.