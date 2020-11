Bestaand medicijn Tocilizumab blijkt effectief tegen Covid-19 op IC

Het bestaande geneesmiddel tocilizumab blijkt goed te werken voor zeer zieke Covid-19-patiënten op de Intensive Care. 'Dat zijn de eerste bevindingen uit een deelstudie van het REMAP-CAP-onderzoek waaraan ook het UMC Utrecht heeft meegewerkt. 'Tocilizumab is een in Nederland beschikbaar middel dat bijvoorbeeld in de behandeling van reumatoide artritis wordt gebruikt', aldus het UMC Utrecht.

Meer dan 260 ziekenhuizen wereldwijd

UMC Utrecht-intensivist en onderzoeker Lennie Derde coördineert samen met arts-microbioloog en UMC Utrecht-collega Marc Bonten het wereldwijde REMAP-CAP-onderzoek In Europa. Dit onderzoek is opgezet als een doorlopende internationale studie om de behandeling van longontsteking te verbeteren. Het onderzoek is zo opgezet dat – bijvoorbeeld tijdens een pandemie – snel middelen op effectiviteit zijn te testen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in meer dan 260 ziekenhuizen wereldwijd. Het vindt plaats in Noord-Amerika, Australië en Europa en UMC Utrecht coördineert het Europese deel.

Afweer dempen

Tocilizumab is een immuun-modulator. Het bestaat uit een eiwit dat de afweer dempt. Lennie: 'We denken dat patiënten met COVID-19 die op de IC terecht komen niet meer ziek zijn door het virus zelf, maar door de overreactie van het immuunsysteem op het virus. Tocilizumab kan deze overreactie dempen.' Uit de studie blijkt dat het middel met een waarschijnlijkheid van 99,8 procent de uitkomst van de patiënt verbetert ten opzichte van geen behandeling met een immuun-modulator.

lopinavir/ritonavir ook effectief

Uit deze deelstudie blijkt ook dat het anti virale middel lopinavir/ritonavir ineffectief is en geen bijkomend voordeel oplevert voor ernstig zieke Covid-19-patiënten in vergelijking met degenen die het geneesmiddel niet kregen.

Ook hydrocortison werkt

Begin september bleek uit een andere deelstudie van REMAP-CAP dat ook de onstekingsremmer hydrocortison werkt tegen Covid-19. De onderzoekers zelf zijn razend enthousiast. Marc: 'Dit is echt goed nieuws voor patiënten. Juist voor de groep ernstig zieke mensen op de IC hebben we nog niet vaak meegemaakt dat een nieuwe behandeling bewezen effectief is. Daarom is dit ook echt een doorbraak.'

Bevindingen al vrijgegeven

Vanwege de klinische resultaten voor patiënten hebben de onderzoekers de belangrijkste bevindingen vrijgegeven voordat ze door vakgenoten zijn beoordeeld, maar werken ze eraan om de volledige resultaten zo snel mogelijk te analyseren en te publiceren.