Regenwater nog geen duurzame bron voor drinkwater

Het regenwater in Nederland is niet schoon genoeg om ongezuiverd als drinkwater te gebruiken. Door klimaatverandering (droogte) zoeken waterbedrijven naar alternatieve waterbronnen. Via een literatuuronderzoek onderzocht RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of regenwater geschikt is als nieuwe bron. Uit het onderzoek blijkt dat ons regenwater vaak vervuild is en eerst gezuiverd moet worden. Op een duurzame manier regenwater gebruiken als bron voor drinkwater kan daardoor niet zomaar. Ook valt er te weinig regenwater op onze daken om een gezin het hele jaar voldoende drinkwater te bieden.

Regenwater eerst zuiveren

Het opgevangen regenwater kan bacteriën en virussen bevatten uit de ontlasting van dieren, zoals vogels. Daarnaast kan er lood in zitten uit loden regenpijpen en pesticiden van landbouwbedrijven in de omgeving. Technisch gezien is het mogelijk om deze verontreinigingen uit het regenwater te halen om het daarna als drinkwater te kunnen gebruiken. Deze zuivering kan wel duur zijn.

Kwaliteit kan verschillen

De kwaliteit van regenwater kan sterk verschillen. Daarom is het belangrijk (en wettelijk verplicht als je het als drinkwater wilt gebruiken) om de kwaliteit te meten. De kwaliteit van regenwater lijkt het meest op die van oppervlaktewater. Het is daarom mogelijk om de kwaliteit van regenwater op dezelfde manier te meten als oppervlaktewater. Meer onderzoek is nodig naar waar en hoe vaak het nodig is om de kwaliteit van regenwater te meten. Ook is een beter beeld nodig van mogelijke gezondheidsrisico’s van schadelijke stoffen in regenwater ‘van bron tot kraan’.