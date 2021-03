RIVM: Gebruik van nicotinezakjes schadelijke en verslavende

Nicotineproducten zonder tabak (NZT) nemen toe in populariteit. Een voorbeeld hiervan zijn nicotinezakjes, die in Nederland het grootste marktaandeel lijken te hebben. Het zijn zakjes met een poeder en nicotine die onder de (boven)lip worden geplaatst. Gebruikers krijgen nicotine binnen via het slijmvlies en speeksel in de mond. De nicotine geeft hen een ‘kick’. Vanwege het schadelijke en verslavende karakter van het product zou het gebruik ontmoedigd moeten worden.

Schadelijk en verslavend

Nicotinezakjes kunnen een nicotineverslaving opwekken en in stand houden. Daarnaast kan gebruik van nicotinezakjes leiden tot diverse klachten, waaronder irritatie in keel- en mondholte, hikken, maagklachten, misselijkheid en duizeligheid. Zeker bij hoge doseringen is nicotine schadelijk voor het zenuwstelsel en kan het hartritmestoornissen veroorzaken. Bovendien kan veelvuldig gebruik van nicotine een nadelig effect op de ontwikkeling van het jonge brein hebben.

Risico op toename gebruik

Nicotinezakjes zijn aantrekkelijk doordat ze overal zijn te gebruiken, ook op plaatsen waar roken verboden is. Mensen in de omgeving ervaren geen overlast zoals bij roken. Bovendien zijn ze in veel smaakjes beschikbaar. Dat kan deze nicotineproducten vooral voor jongeren aantrekkelijk maken om te gaan gebruiken. Het aantal mensen dat de nicotinezakjes ooit heeft gebruikt, is nu nog laag. Op dit moment worden ze voornamelijk gebruikt door tabaksgebruikers. Toch is er een potentieel probleem, omdat nieuwe nicotineproducten snel populair kunnen worden onder jongeren en jongvolwassenen. Vanwege de schadelijke en verslavende effecten is het belangrijk om te voorkomen dat mensen nicotinezakjes gaan gebruiken. Dat geldt vooral voor jongeren en iedereen die nog nooit nicotine- of tabaksproducten heeft gebruikt.

Opties voor regelgeving en voorlichting

Beleidsmakers kunnen overwegen Nicotineproducten zonder tabak, zoals de nicotinezakjes, als aanverwant product op te nemen in de Tabaks- en rookwarenwet. Dit kan bijvoorbeeld door de definitie van tabaks- en aanverwante producten te verbreden. Op die manier is ontmoedigingsbeleid mogelijk via strengere regelgeving. Ook voorlichting over risico’s bij gebruik nicotinezakjes kan helpen.