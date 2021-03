Aantal opgenomen COVID-patiënten toegenomen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op maandag 1.905. 'Dat zijn er 54 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 558 op de IC, een stijging van 13 patiënten en 1.347 in de kliniek, 41 patiënten meer dan gisteren', zo meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag.

4 verplaatsingen

Zondag zijn er 4 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd. Dit betrof aan verplaatsingen in de kliniek, niet op de IC. Vorige week verplaatste het LCPS de 2.500ste patiënt tijdens de tweede coronagolf. Sinds 21 september 2020 zijn dat gemiddeld 15,5 COVID-patiënten per dag.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 180 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 2 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 33 opgenomen op de IC, 6 minder dan gisteren en 147 in de kliniek, 8 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames op de IC is gestegen vergeleken met vorige week. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 39 gestegen naar 1015 bedden. Op de IC liggen nu 558 COVID-patiënten, 13 meer dan gisteren en 457 non-COVID-patiënten, 26 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is relatief stabiel. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 500 gestegen naar 12.596 bedden. In de kliniek liggen nu 1347 COVID-patiënten, 41 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft relatief stabiel ten opzichte van vorige week. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Duiding van de huidige situatie

De COVID-bezetting in de kliniek en op de IC zijn vrijwel gelijk aan drie weken geleden. Er is onveranderd sprake van een stabiel beeld met beperkte fluctuaties over tijd. Hert LCPS verwacht dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt.

Besmettingen 3.924

Bij het RIVM zijn tot maandagochtend 10.00 over de afgelopen 24 uur 3.924 positieve tests gemeld. Daarmee komt het totaal aantal sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.123.909 totaal.

Aantal vaccinaties

Bij het RIVM zijn tot maandagochtend 10.00 uur in de afgelopen 24 uur daarvoor 1.116.491 vaccinaties gemeld. Het RIVM schat het werkelijk aantal vaccinaties op 1.620.090. Dit ligt hoger omdat de verwerking van de vaccinaties een aantal dagen duurt.