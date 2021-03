Jeugd viert met 30 man feest in B&B gehuurde woning in Haarlem

Vanwege geluidsoverlast in de Generaal Joubertstraat in Haarlem belden meerdere omwonenden zaterdagavond rond 22.30 uur de politie. Dit meldt de politie zondag.

B&B

De geluidsoverlast bleek afkomstig van een grote groep jongelui in een woning die bleek te zijn verhuurd via een bed en breakfast organisatie. De groep van ongeveer 30 jongeren afkomstig uit het gehele land had intrek genomen in de woning om een feestje te vieren.

Politie niet toegelaten

Toen de politie aan de deur kwam voor de geluidsoverlast werd deze niet toegelaten. Onderwijl werd wel geconstateerd dat ongeveer 15 jeugdigen aan de achterzijde en via een dak de woning verlieten en trachtten te vluchten. Er is daar geen achterom en men verspreide zich via verschillende tuinen, ook achter de Generaal de Wetstraat.

Alle namen genoteerd

Uiteindelijk zijn van alle aanwezigen de namen genoteerd. Er was in de woning sprake van een zogenoemde silent disco met veel drank, lachgascilinders en ballonnen. Twee personen zijn aangehouden vanwege het niet kunnen voldoen aan de identificatieplicht, een ander, een 17-jarige jongen uit Papendrecht, voor het plegen van verzet. Ook zijn bekeuringen voor overtreden van de avondklok uitgeschreven. De gemeente wordt in kennis gesteld van de aangetroffen situatie.