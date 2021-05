Woensdag 7.336 nieuwe besmettingen gemeld bij RIVM

7.211 gemiddeld per dag over afgelopen 7 dagen

Over de afgelopen 7 dagen zijn er bij het RIVM in totaal 50.477 besmettingen gemeld. Dat zijn er 7.211 gemiddeld per dag.

Aantal vaccinaties

Op dit moment zijn er bij het RIVM in totaal 3.806.799 vaccinaties gemeld door de landelijke GGD'en maar het RIVM schat in dat het werkelijk aantal gezette vaccinaties hoger ligt en op dit moment 5.860.446 bedraagt.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal (R-getal) van 19 april ligt op 0,94. Dat betekent dat van elke 100 personen die besmet zijn er 94 andere personen worden besmet. Zolang het R-getal dus onder de 100 ligt zal op de lange termijn het coronavirus steeds minder worden overgedragen op andere personen en dus minder besmettelijk worden.