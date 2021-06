Plan voor invoering vitamine K-prik voor zuigelingen ligt klaar

Baby’s krijgen vlak na de geboorte vitamine K toegediend. Een tekort aan vitamine K kan (ernstige) bloedingen veroorzaken. Uit internationaal onderzoek blijkt dat toediening via een prik in sommige gevallen beter werkt dan via druppels, zoals nu gebeurt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft samen met zorgprofessionals uit de geboortezorg en belangenorganisaties van ouders een plan gemaakt. Daarin staat wat nodig is om de toedieningsvorm voor alle zuigelingen te veranderen.

De Gezondheidsraad gaf in 2017 aan dat druppels vitamine K sommige kinderen niet genoeg beschermen. Het gaat om kinderen die borstvoeding krijgen en een verstoorde vetopname hebben. Bij de geboorte is niet te zien bij welke kinderen dit het geval is.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat toediening via een prik bij hen beter werkt.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht in 2020 het draagvlak voor wijziging van de toediening van vitamine K voor alle zuigelingen en de uitvoerbaarheid en kosten ervan. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vervolgens overlegd met (beroeps)organisaties die betrokken zijn bij uitvoering van dit beleid. Uit dit overleg bleek dat deze organisaties de wijziging van het huidige beleid allemaal steunen.

In opdracht van VWS heeft het RIVM, samen met zorgprofessionals uit de geboortezorg en belangenorganisaties van ouders, een plan gemaakt. Daarin staat wat nodig is om de toedieningsvorm te veranderen.

Het plan is nodig omdat de toediening via een prik gevolgen heeft voor verschillende processen in de geboortezorg en voor zorgprofessionals, ouders en kinderen die hierbij betrokken zijn. Mede naar aanleiding van dit plan heeft VWS nu besloten om het advies van de Gezondheidsraad op te volgen en te kiezen voor nieuw beleid voor alle zuigelingen. Uitgangspunt is één prik met vitamine K vlak na de geboorte, tenzij ouders dit niet willen. Dan krijgt hun baby de vitamine via de mond en zijn drie doses nodig.

Het RIVM ondersteunt de voorbereidingen door en de afstemming tussen (beroeps)organisaties. Ook wordt voor (toekomstige) ouders landelijk voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.