Meer volwassenen met ernstig overgewicht tevreden met gewicht

Van de Nederlanders van 18 jaar of ouder met matig overgewicht was in 2018-2020 ruim de helft tevreden met hun gewicht. Van de volwassenen met ernstig overgewicht was dat een kwart. Ten opzichte van 2015-2017 steeg het deel van de volwassenen met ernstig overgewicht dat aangeeft hier tevreden mee te zijn. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft overgewicht, dit aandeel is vanaf 2015 onveranderd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In de enquête Sociale samenhang en welzijn worden vragen gesteld over tevredenheid met het gewicht. Mensen van 18 jaar of ouder met ernstig overgewicht zijn het minst tevreden over hun gewicht (26 procent). Van de mensen met matig overgewicht zegt 54 procent tevreden te zijn met hun gewicht, van degenen met een normaal gewicht is dat 85 procent.

Vaker tevreden met ernstig overgewicht

Het deel van de volwassenen met ernstig overgewicht dat aangaf tevreden te zijn met hun gewicht, nam toe van 22 procent in 2015-2017 tot 26 procent in 2018-2020.

Twee derde Nederlanders tevreden met gewicht

In de periode 2018-2020 was 66 procent van de volwassen Nederlanders tevreden met zijn of haar gewicht, 12 procent was ontevreden, en 23 procent was niet tevreden maar ook niet ontevreden. Mannen zijn vaker tevreden met hun gewicht (69 procent) dan vrouwen (62 procent).

Ouderen zijn naar verhouding het vaakst tevreden met hun gewicht: 79 procent van de 75-plussers, tegen 60 procent van de 45- tot 55-jarigen. Ook jongeren (18 tot 25 jaar) tonen zich relatief vaak tevreden met hun gewicht (69 procent).

Helft Nederlanders heeft overgewicht

Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders van 20 jaar of ouder in 2020 overgewicht had: 37 procent had matig overgewicht en 14 procent ernstig overgewicht. In de jaren 80 had ongeveer een derde overgewicht, daarna nam dit toe tot ongeveer halverwege de jaren ‘10. In de onderzochte periode 2015-2020 was het percentage Nederlanders met overgewicht nagenoeg stabiel.

Mannen hebben vaker dan vrouwen te maken met overgewicht: 54 tegen 48 procent, maar vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht (16 procent, tegen 13 procent van de mannen).