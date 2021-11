Begin van voorzichtige afname in groei besmettingen zichtbaar maar 21.350 nog wel hoog

Voor het eerst is er, sinds half oktober 2021 toen de sterke groei van het aantal dagelijkse besmettingen werd ingezet, vrijdag een begin van een voorzichtige afname van de gestadige groei in de lijn van de coronabesmettingsgrafiek zichtbaar. Intussen blijft het aantal besmettingen dat vrijdag bij het RIVM tot 10.00 uur vanmorgen is gemeld met 21.350 nog wel ruim boven de 20.000 en dus hoog.