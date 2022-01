Coronabesmettingen schieten woensdag omhoog naar recordhoogte van bijna 25.000

Het aantal coronabesmettingen is woensdag omhoog geschoten naar een recordhoogte van bijna 25.000. Het is het hoogste aantal dat op één dag is gemeld sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020.

Omikronvariant veel besmettelijker

Het RIVM kreeg woensdag tot 10.00 uur vanmorgen in totaal 24.590 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 6.000 meer dan dinsdag. Het aantal van 24.590 van vandaag is bijna 10.000 meer dan het 14-daags daggemiddelde dat op dit moment op 14.894 staat. De plotselinge grote stijging lijkt verband te houden met het feit dat de nieuwe omikronvariant veel besmettelijker is. Vooralsnog zijn er nog geen aanwijzingen dat de omikronvariant net zo schadelijk is als zijn 'voorganger' de Deltavariant. Wel wordt er rekening mee gehouden dat het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd weer flink zal gaan oplopen.

7-daags daggemiddelde: 17.438

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 122.064 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 17.438.

14-daags daggemiddelde: 14.894

In de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 208.520 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 14.894.

31-daags daggemiddelde: 15.206

In de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 471.371 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 15.206.

90-daags daggemiddelde: 13.413

In de afgelopen 90 dagen zijn er in totaal 1.207.154 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 13.413.