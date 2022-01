Aantal coronapatienten in ziekenhuis blijft dalen: 303 op IC en 883 in kliniek

Het aantal coronapatienten dat is opgenomen in het ziekenhuis blijft dalen. Dit meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdagmiddag.

Totaal 54 minder dan gisteren

'Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten bedraagt 1.186, dat zijn er 54 minder dan gisteren', aldus het LCPS. Daarvan liggen er 303 op de IC: 302 in Nederland en 1 in Duitsland. Dat zijn er 14 minder dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 883 in de kliniek in Nederland, 40 minder dan gisteren. Er zijn gisteren 4 verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 107 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 14 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 7 opgenomen op de IC, 4 minder dan gisteren en 100 in de kliniek, 18 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gedaald voor zowel de IC als de kliniek.

Bezetting IC gedaald

De totale bezetting op de IC is met 53 toegenomen naar 833 patiënten. Op de IC liggen nu 303 COVID-patiënten: 302 in Nederland en 1 in Duitsland, 14 minder dan gisteren. Op de IC in Nederland liggen 530 non-COVID-patiënten, 67 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gedaald.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 861 toegenomen naar 13.379 bedden. In de kliniek liggen nu 883 COVID-patiënten, 40 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gedaald.

Stijging verwacht in week 4

De COVID-bezetting op de IC en in de kliniek is de afgelopen week gedaald. De instroom van COVID-patiënten is over de afgelopen week licht gedaald. Het LCPS volgt de impact van de omikronvariant op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers (instroom en bezetting) zijn nog onduidelijk, maar volgens het LCPS is de verwachting dat de instroom van nieuwe patiënten in week 4 hierdoor weer zal gaan stijgen.