In het Medisch Spectrum Twente (MST) worden nooit meer handen geschud

In het Twentse ziekenhuis MST is het handen schudden voorgoed verleden tijd. Dit meldt het ziekenhuis donderdag.

Coronamaatregelen

'Eén van de maatregelen die binnen MST is genomen tijdens COVID-pandemie en in lijn met de maatregelen vanuit de rijksoverheid is het niet meer schudden van handen', zo laat het MST weten.

Geen handen meer schudden

Dit was een maatregel waar we allemaal erg aan moesten wennen, omdat handen schudden onderdeel is van onze cultuur. In het kader van veilige zorg aan patiënten hebben we besloten het handen schudden niet terug te laten komen. In MST maken we gebruik van een gesproken begroeting of afscheid. We schudden geen handen en gebruiken geen alternatieve manieren met fysiek contact.