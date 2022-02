Zorg St. Jansdal ziekenhuis ontwricht door hoog ziekteverzuim werknemers

Het St.Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is op dit moment niet meer in staat om de zorg te leveren vanwege het extreem hoog aantal afwezige werknemers als gevolg van hoog ziekteverzuim of quarantaine. Dit meldt het ziekenhuis op haar Facebookpagina.

Ziekenhuis 'platgebeld'

'Natuurlijk willen wij geen afspraken afzeggen of operaties en behandelingen (weer) uitstellen. Wij begrijpen dat veel mensen ons bellen met vragen over hun afspraak. Het aantal telefoontjes kunnen wij bijna niet meer aan. Vandaar het verzoek om ons niet te bellen, wij bellen zelf zodra wij meer weten over jouw afspraak', schrijft het ziekenhuis in het Facebookbericht. Onder het bericht op Facebook plaatsen mensen en patiënten berichtjes begrip te hebben voor de situatie.

'Zorg in ons ziekenhuis ontwricht'

De reden dat veel afspraken niet doorgaan is dat het ziekenhuis kampt met een extreem hoog aantal afwezige werknemers, door ziekte of quarantaine. Bestuurder Arend Jan Poelarends geeft aan dat het ziekteverzuim zo hoog is, dat het de zorg in ons ziekenhuis ontwricht. 'Poli-afspraken moeten we helaas afzeggen, omdat artsen op andere plekken nodig zijn. Dertig procent van het operatieprogramma in Harderwijk ligt stil en de spoedeisende hulp moet regelmatig dicht, omdat deze vol ligt'.

Hoop op afname coronabesmettingen

Het ziekenhuis hoopt dat het aantal coronabesmettingen net als in omliggende landen snel afneemt en dat aan de ontwrichting een einde komt.