Kamer stemt in met afschaffing bedenktijd abortus

Vrouwen hoeven als het aan de Tweede Kamer ligt niet meer vijf dagen bedenktijd te hebben alvorens over te gaan tot abortus. Dit was een wetsvoorstel van PvdA, GroenLinks, VVD en D66. In de Kamer is er door 101 leden gestemd en 38 waren tegen.