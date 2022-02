Kuipers: 'Alles kan weer open in 3 snelle stappen'

Besmettingen nog wel hoog maar beter tegen virus bestand

Het aantal coronabesmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Ondanks de hoge besmettingscijfers, blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. 'We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Dus Nederland gaat weer open. Alleen niet in 1 keer. Maar in 3 stappen. Het zijn wel grote stappen en we zetten ze snel achter elkaar', aldus Kuipers.

Stap 1: per direct

Per direct vervalt het advies om thuis niet meer dan 4 mensen te ontvangen. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wijzigt in: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

Stap 2: 18 februari

Vanaf vrijdag 18 februari kunnen alle locaties in ons land weer open tot 01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog tot 25 februari gelden op alle locaties waar die nu al getoond moet worden. Zoals in de horeca, in bioscopen, musea en theaters en bij professionele sportwedstrijden. Eenmaal binnen op deze locaties is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht. Ook geldt er geen bezoekersnorm meer. Op locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog wel verplicht. Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort naar 5 dagen, mits iemand 24 uur geen klachten meer heeft.

Stap 3: 25 februari

De laatste stap zetten we op vrijdag 25 februari. Dan gelden weer de normale openingstijden en nemen we afscheid van: het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, de verplichte 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de winkel, een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca. Dat betekent dus dat ook de grote nachtclubs, discotheken, festivals en evenementen weer onbeperkt opengaan. Op plekken binnen waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben, bijvoorbeeld in de nachthoreca of op festivals, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien. Dit geldt niet voor doorstroomlocaties zoals beurzen en congressen. Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen, blijft het ook vanaf 25 februari nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op de luchthaven.

Volgende 'Weegmoment' 15 maart

Op 15 maart beoordeelt het kabinet onder andere de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, het verplichte testen voor toegang (1G) en het thuiswerkadvies.