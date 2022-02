Vruchtsuiker uit kant-en-klare fruitsappen net zo ongezond als die uit frisdranken?

Vetstapeling in lever 'opkomend probleem'

Vetstapeling in de lever is een opkomend probleem in de Westerse samenleving. De schatting is dat 25 tot 30% van de mensen leververvetting heeft. Het is een risicofactor voor leverfalen, leverkanker, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Onderzoekers aan het Maastricht UMC+ hebben het verband tussen vruchtensuiker (fructose) uit verschillende voedingsmiddelen en leververvetting bestudeerd. Zo’n vierduizend deelnemers van de Maastricht Studie, een groot bevolkingsonderzoek in Zuid-Limburg, ondergingen daarvoor een MRI-scan van de lever om de hoeveelheid vet te meten.

5 gram vruchtensuiker per glas

De Maastrichtse onderzoekers vonden dat mensen die vruchtensuiker afkomstig uit frisdranken nuttigen meer vetstapeling in de lever hebben dan mensen die geen frisdranken drinken. Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor vruchtensuiker afkomstig uit fruitsappen.

Geen verband gevonden voor vruchtensuiker uit vers fruit

Mensen die dagelijks vijf gram vruchtensuiker uit fruitsap nuttigen, overeenkomstig met één glaasje sinaasappelsap per dag, hebben 4% meer levervet in vergelijking met mensen die sporadisch fruitsap drinken. Zo’n verband werd niet gevonden voor vruchtensuiker uit fruit.

Suikertaks

Hoofdonderzoeker professor Martijn Brouwers hierover: 'De meeste mensen weten inmiddels wel dat suikerhoudende frisdranken ongezond zijn. De plannen van het nieuwe kabinet om een suikertaks te heffen sluiten daar goed op aan. Veel mensen denken daarentegen dat een dagelijks glaasje fruitsap gezond is. Eerder onderzoek heeft al een verband tussen het drinken van fruitsap en het ontstaan van suikerziekte aangetoond'.

Raadzaam om de inname van 'kant-en-klare' fruitsappen te beperken

'Ons onderzoek laat nu ook een verband met leververvetting zien. We weten niet of het hier een oorzakelijk verband betreft. Als het verband oorzakelijk is, dan is het raadzaam om de inname van fruitsappen te beperken. En hoewel 4% verschil in levervet niet heel veel is, is het achterwege laten van een glaasje fruitsap, precies zoals geadviseerd in de eetwissel-reclame van het Voedingscentrum, ook een kleine moeite.'