Anderhalve meter afstand niet meer verplicht vanaf 25 februari

CTB

'U hoeft het coronatoegangsbewijs (CTB) niet meer te laten zien in bijvoorbeeld de horeca, bioscopen en musea. Daarnaast gelden de normale openingstijden weer en is een vaste zitplaats niet meer verplicht', aldus het ministerie.

Adviezen om verspreiding corona te beperken

Corona gaat niet weg, dat is nu wel duidelijk. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen, zodat we elkaar niet besmetten. Iedereen wil of doet dat net weer wat anders. Daarin respecteren we elkaars keuzes. Het blijft voor iedereen wel verstandig om zich nog steeds aan de basisadviezen te houden. Het gaat om adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken, zoals:

- thuisblijven bij klachten,

- regelmatig een zelftest doen en

- binnen zorgen voor voldoende frisse lucht.

- Ook blijft het advies om de helft van de tijd thuis te werken gelden.

Vrijwillig afstand houden en mondkapjes

Veel mensen vinden het nog fijn om afstand te houden. Of een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben. Mede daarom zijn de mondkapjes nog verplicht in en om het openbaar vervoer, op de stations, de luchthavens en in het vliegtuig. Bijeenkomsten binnen met meer dan 500 mensen zonder vaste zitplaats, zoals de nachthoreca en festivals, zijn weer mogelijk. Daarvoor geldt wel: Testen voor toegang.

Testen voor toegang

Bij ‘Testen voor toegang’ maakt u een afspraak voor een coronatest via testenvoortoegang.org. Als u negatief test, krijgt u een code. Die kunt u gebruiken in de CoronaCheck-app om de testuitslag op te halen en een testbewijs te maken. Het testbewijs is 24 uur geldig gerekend vanaf het testmoment. Bij de toegangscontrole wordt op dezelfde manier gecontroleerd als altijd: de QR-code wordt gescand en het legitimatiebewijs wordt gecontroleerd. Als alles klopt verschijnt voor de controleur een blauw scherm met een vink. Dit scherm is nu blauw in plaats van groen om voor iedereen zichtbaar te maken dat u tegen de 1G-toegangsregel (alleen testbewijs) bent gecontroleerd.

Op 15 maart beoordeling coronaregels

Op 15 maart beoordeelt het kabinet opnieuw of de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, het verplichte testen voor toegang (1G) en het thuiswerkadvies nog verder moeten worden voortgezet.