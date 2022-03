Griepgevallen flink toegenomen

We spreken in het algemeen over een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op 100.000 mensen bij de huisarts komen met griepachtige verschijnselen en minstens 10 procent van deze mensen het influenzavirus heeft. Vorige week was al een duidelijke stijging van het aantal keel- en neusmonsters met influenzavirus te zien. Afgelopen week steeg dit aantal snel verder en werd in ruim de helft van de monsters een influenzavirus gevonden. Daarom zeggen het Nivel, RIVM en Erasmus MC nu dat er een griepepidemie begonnen is.

Stijging griepgevallen waarschijnlijk gerelateerd aan opheffen coronamaatregelen

Sinds oktober 2021, het begin van het huidige griepseizoen, werd het griepvirus in Nederland maar heel soms gevonden. Waarschijnlijk komt dit door de coronamaatregelen, die ook de verspreiding van het griepvirus tegengaan. Nu veel maatregelen zijn losgelaten, hebben mensen weer meer contact met anderen en kan ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toenemen.

Coronamaatregelen bemoeilijken deze winter het vaststellen van een griepepidemie

In Nederland voeren het Nivel, het RIVM en het Erasmus MC samen de griepsurveillance uit. Via een landelijk netwerk van Peilstations geven huisartsenpraktijken elke week aan het Nivel door hoeveel mensen met griepachtige klachten zij in hun praktijk zien. Deze winter is het lastig om te bepalen of er sprake is van een griepepidemie aan de hand van cijfers afkomstig van huisartsenpraktijken. De klachten van griep lijken namelijk erg op die van het coronavirus en veel mensen met griepachtige klachten zullen naar een GGD-teststraat gaan of doen een zelftest. Er gaan daardoor minder mensen met luchtweginfecties naar de huisarts dan vorige jaren.