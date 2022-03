Daling in het aantal mensen die zorg mijden vanwege kosten stagneert

In 2021 heeft 8% van de mensen afgezien van zorg vanwege de kosten. In 2016 lag dit percentage nog op 16%; er is sprake van een dalende trend die stagneert vanaf 2018. Het gaat daarbij om het afzien van een doktersbezoek, een medisch onderzoek of een behandeling met medicijnen. Wel gaf in 2021 een hoger percentage mensen aan twee maanden of langer op een afspraak met de medisch specialist te wachten dan in 2016 (9% in 2016, 14% in 2021). Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg.