RIVM: Apenpokken bij zes Nederlandse mannen na seks vastgesteld

Op dit moment is er bij zes personen in Nederland tot nu toe apenpokken (monkeypox) vastgesteld. Dit meldt het RIVM maandagmiddag.

Verspreiding verkleinen

Het RIVM en het ErasmusMCErasmus Medical Center blijven nieuwe monsters analyseren om eventuele nieuwe gevallen snel op te kunnen sporen en de kans op verdere verspreiding te verkleinen.

Vrijdag eerste besmetting vastgesteld

Afgelopen vrijdag werd in Nederland voor het eerst monkeypox, dat vaak apenpokken genoemd wordt, bij iemand vastgesteld. Dat aantal is nu gestegen tot 6 personen.

Festival Darkland in België

'Een deel van de besmette mensen is op het festival Darkland in België geweest. In alle gevallen gaat het om mannen die seks hebben met mannen, maar dat betekent niet dat het virus zich (alleen) via seksueel contact verspreidt, of dat het virus zich niet buiten deze groep kan verspreiden', aldus het RIVM.

Klachten

Mensen met monkeypox zijn gemiddeld zo’n 2 tot 4 weken ziek. Ze krijgen vaak, maar niet altijd koorts, spierpijn en vermoeidheidsklachten. Vervolgens ontstaan bultjes op de huid die veranderen in blaasjes. Deze blaasjes kun je krijgen bij de anus en schaamstreek, maar komen ook voor over de rest van het lichaam, gezicht en in je mond.

Isolatie

De blaasjes drogen vervolgens in en vormen zich tot korsten die er langzaam afvallen. Tot alle korstjes zijn afgevallen is iemand met monkeypox besmettelijk voor anderen, dit kan tot wel 2-4 weken duren. Daarom wordt mensen die positief testen op monkeypox gevraagd om in isolatie te gaan.

Besmetting

Hoog-risicocontacten, zoals sekscontacten of huisgenoten waarmee een besmet persoon huid-op-huidcontact heeft gehad, wordt gevraagd in quarantaine te gaan en kunnen gevaccineerd worden tegen pokken waarmee de kans dat zij ziek worden kleiner wordt. Vaccinatie wordt alleen aangeboden bij mensen met een hoge kans op besmetting. Het is niet mogelijk om deze vaccinatie zelf bij je huisarts of GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst aan te vragen.