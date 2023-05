Online advertenties over zwangerschap en ouderschap rondom Moederdag vaak kwetsend

Zondag 14 mei is het Moederdag, maar niet voor iedereen is dit een feestdag. Zeven op de tien Nederlanders vinden online advertenties over zwangerschap en ouderschap vervelend. Binnen deze groep vindt 39% online advertenties over dit onderwerp zelfs extra kwetsend in aanloop naar Moederdag. Dit blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van Google onder duizend Nederlanders. Dat online advertenties als kwetsend worden ervaren in deze periode komt onder andere doordat mensen een ouder of verzorger zijn verloren, zelf geen kinderen kunnen krijgen, het contact met hun ouders hebben verbroken of een sterke kinderwens hebben maar geen partner.

Gevoelig onderwerp

Zwangerschap en ouderschap is een van de gevoelige onderwerpen binnen Google’s Advertentiecentrum. ‘Voor mensen met een kinderwens die moeilijk zwanger kunnen worden, of een kindje zijn verloren, kunnen deze advertenties extra kwetsend zijn. Jaren geleden, tijdens mijn eerste zwangerschap, hebben we na vier maanden afscheid moeten nemen van ons kindje. Reclame over ouderschap en zwangerschap hebben mij destijds enorm geraakt.’ zegt Sanne Vogel, actrice en schrijfster.

Zorgen over online privacy

Andere gevoelige onderwerpen zijn onder andere daten, diëten en afvallen. 41% van de Nederlanders krijgt weleens een online advertentie over een onderwerp waar ze zich ongemakkelijk bij voelen. Helaas zijn mensen zich nog onbewust over de maatregelen die ze zelf kunnen ondernemen om het zien van deze advertenties te beperken. 64% van de Nederlanders weet niet dat je online advertenties over gevoelige onderwerpen kan beperken op de website en apps van Google.

‘Uit ons onderzoek blijkt dat 61% van de Nederlanders zich zorgen maakt over hun online privacy en 6 op de 10 (60%) maakt zich zorgen over hun persoonlijke data. Met dit onderzoek laten we gebruikers zien wat er mogelijk is als je je privacy instellingen goed instelt. In het Advertentiecentrum is onder andere in te stellen welke gegevens worden gebruikt, welke gevoelige onderwerpen beperkt kunnen worden en hoe je gepersonaliseerde advertenties uitschakelt’, zegt Martijn Bertisen, Directeur van Google Nederland.