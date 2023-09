Ieder jaar meer ziektemeldingen gerelateerd aan voedselconsumptie

In 2022 waren er 1.165 meldingen van uitbraken van voedselgerelateerde infecties. Een uitbraak is als er twee of meer zieken zijn van hetzelfde voedsel. In totaal werden er 4.470 mensen ziek. Het aantal meldingen van uitbraken van voedselgerelateerde infecties neemt ieder jaar toe. In 2016 ging het om 594 meldingen met 2.731 zieken. Het aantal is dus verdubbeld, blijkt uit het rapport Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2022 van het RIVM.