Geef je darmen eens een schoonmaakbeurt

Heb je wel eens last van je darmen, een moeizame stoelgang of ben je vaak vermoeid dan is een darmspoeling mogelijk interessant voor je. Hiermee worden je darmen schoongemaakt van alle viezigheden die zich hier hebben verzameld. Doordat je je lichaam helpt afvalstoffen af te voeren, kunnen darmklachten afnemen of zelfs verdwijnen.

Reinigen en ontgiften lichaam

Een darmspoeling helpt dus bij het reinigen en het ontgiften van je lichaam. Bij obstipatie, winderigheid, een opgeblazen gevoel, buikpijn en ontlastingsincontinentie. Maar ook om je weer fitter te voelen, na een antibioticakuur, als je last hebt van allergieën, acne, menstruatieklachten of hoofdpijn en als je moeite hebt met afvallen, kan een darmspoeling een positieve uitwerking hebben.

Darmklachten

Darmklachten komen veel voor. Bij veel mensen verloopt de spijsvertering niet zoals dat eigenlijk zou moeten. Je darmflora kan van slag raken door verschillende oorzaken zoals bijvoorbeeld een ongezond eetpatroon met weinig vitamines, mineralen en vezels of een aandoening. Ook stress, roken, gebrek aan beweging, medicijnen (antibiotica, penicilline, bloedverdunners) en milieuvervuiling kunnen zorgen voor darmproblemen. Zijn de slechte en goede bacteriën in je darmen niet in evenwicht en wil je je slechte darmflora herstellen of verbeteren dan is een darmspoeling om je lichaam te reinigen een goede keuze.

Hoge darmspoeling

Bij een colon hydrotherapie oftewel een hoge darmspoeling wordt de gehele dikke darm gezuiverd. De behandeling ontdoet het lichaam van gifstoffen zoals aangekoekte afvalstoffen, stukjes ontlasting, oude verteringsresten, slijm, gassen, slechte bacteriën, schimmels en parasieten. De dikke darm wordt schoongespoeld met gefilterd water en wordt op een kunstmatige manier geleegd via de aarsopening.

Je kunt voor deze behandeling onder andere terecht bij de Orthokliniek in Ootmarsum. Hier word je op een bekwame manier behandeld door een gecertificeerde colonhydrotherapeut. Je hebt geen verwijzing nodig van een huisarts. Deze behandeling kan vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.

Gezond eten

Schone darmen zijn beter in staat voedingsstoffen op te nemen. Na de spoeling is het van groot belang dat je jezelf een gezonde leefstijl aanmeet. Dat betekent gezond eten (meer groente en fruit, veel vezels, weinig of geen suiker, gefermenteerde producten), voldoende drinken, genoeg bewegen, voldoende slapen en zo min mogelijk stress. Je bouwt daarmee je darmflora weer langzaam op en zorgt ervoor dat slechte bacteriën niet weer de overhand nemen. Een probioticum na de colonhydrotherapie helpt mede het evenwicht in de darmen weer te herstellen. De goede bacteriën zijn nodig voor een optimale spijsvertering. Of denk eens aan extra vezels in de vorm van een vezelsupplement zoals guarboonvezels of psylliumvezels.

Een darmspoeling neem je het liefst wat vaker achter elkaar. Eén spoeling is gewoonweg niet voldoende om alle ontlastingsresten te verwijderen. Wel voel je je na de eerste behandeling ‘lichter en schoner’, werkt de darmfunctie al beter en heb je meer energie. Meestal heb je twee of drie darmspoelingen nodig om alle afval- en gifstoffen uit het lichaam af te voeren. Daarna neem je bijvoorbeeld elk half jaar een darmspoeling om de normale stoelgang vast te houden.

Voor een goede gezondheid is een goede darmflora noodzakelijk. Is je stoelgang in orde dan zit je zelf lekker in je vel. Moet je continu naar de wc (diarree) of laat de poep op zich wachten (verstopping) dan voel je je zeker niet fijn. Een goed werkende spijsvertering is van levensbelang en soms kun je hierbij wel wat hulp gebruiken. Stap over je schaamte heen en laat je ondersteunen. En onthoud dit goed: maag- en darmklachten komen vaak voor.