Ruim twee miljoen volwassenen melden een oogaandoening

Ruim 2 miljoen mensen (14% van de volwassen Nederlanders) geven aan voor een oogaandoening onder behandeling te zijn bij of gecontroleerd te worden door een oogarts. Een schrikbarend aantal, dat veel hoger ligt dan verwacht. Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder Nederlanders van achttien jaar en ouder, uitgevoerd door Ipsos I&O in opdracht van het Oogfonds

Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun ooggezondheid (24%), zeker naarmate de leeftijd vordert. Een behoorlijk aantal van hen geeft aan bereid te zijn om leefstijlmaatregelen te nemen om de ogen te beschermen, zoals aanpassing van voeding (8%) of stoppen met roken (14%). Maar ondanks aandacht en zorg zeggen erg veel mensen voor een oogaandoening bij de oogarts onder behandeling te zijn. “Het onderzoek wijst uit dat zeer veel mensen een oogprobleem ervaren,” aldus Meta Neeleman, directeur van het Oogfonds. “Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat onder deze twee miljoen dus niet de mensen vallen die ‘gewoon’ een bril of lenzen hebben. De vraag was of mensen een oogaandoening hebben waarvoor ze onder behandeling zijn bij een oogarts. Daar komt een pittig percentage uit! Daarbij is het ook nog eens zo dat de kinderen en jongeren onder de achttien jaar met een oogaandoening hier niet bij zitten.”

Stijgende aantallen

Het Oogfonds maakt zich ernstige zorgen over de ooggezondheid in Nederland. “We kunnen er op basis van dit onderzoek van uitgaan dat er meer mensen een oogaandoening hebben dan we dachten. En met de toename van de bevolking en de vergrijzing zal het aantal oogaandoeningen alleen maar stijgen, omdat op hogere leeftijd een aantal oogziektes vaker voorkomen, zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie, glaucoom en diabetische retinopathie. En als de trend doorzet dat 30% van de hoog bijziende jongeren van nu op latere leeftijd blind of slechtziend wordt, zullen de cijfers over een tiental jaren nog verder pieken; er komen dan nog veel meer blinden en slechtzienden bij. Met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien.”

Het Oogfonds hamert er – samen met wetenschappers en veel andere partijen in de oog- en jeugdzorg – al langer op dat het vele beeldschermgebruik onder jonge kinderen aantoonbaar ervoor zorgt dat inmiddels de helft van de jongeren onder de achttien bijziend is. Bijziendheid vanaf een sterkte van -3 vergroot de kans op complicaties zoals een netvliesloslating. Daarnaast neemt de kans op glaucoom, myope maculadegeneratie en een bloeding onder het netvlies toe bij ogen die langer zijn dan 26 mm, dit is meestal vanaf een sterkte van -6 of hoger.