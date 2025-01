Jaarlijkse griepepidemie lijkt begonnen

Er is veel griep in Nederland. In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt het griepvirus gevonden. Ook het aantal mensen dat met deze klachten naar de huisarts gaat, neemt de afgelopen weken sterk toe. De jaarlijkse griepepidemie lijkt begonnen.

Griepvirus stijgt flink

In verschillende bronnen zien experts van het RIVM, Nivel en Erasmus MC (Erasmus University Medical Center) het griepvirus (influenzavirus) flink stijgen. Huisartsen van de Nivel peilstations nemen bij een deel van hun patiënten met griepachtige klachten keel- en neusmonsters af. In 68% van de onderzochte monsters ging het ook echt om het griepvirus. De week daarvoor was dat 58%. Ook laboratoria melden dat het percentage monsters met het griepvirus stijgt (21,3% in vergelijking met 18,2% in de week ervoor). Tot slot blijken ook deelnemers aan Infectieradar, die een keel- en neusmonster opsturen bij luchtwegklachten, vaker griep te hebben. Afgelopen week zat in 14,1% van de monsters griepvirus. De week ervoor was dit 13,7%. Er worden verschillende typen griepvirus gevonden. Vooral influenzavirus type A(H1N1)pdm09 en type A(H3N2), maar ook influenzavirus type B laat zich gelden. Deze drie types zitten ook in het vaccin.

Meer mensen met griepachtige klachten

Het aantal mensen dat met griepachtige klachten (een influenza-achtig ziektebeeld, IAZ (influenza-achtig ziektebeeld)) naar de huisarts gaat, steeg naar 58 op de 100.000 inwoners. De week ervoor was dit 52 op de 100.000 inwoners. Hoewel dit de eerste week boven de grenswaarde voor verhoogde activiteit is (53 op de 100.000), lijkt de griepepidemie toch begonnen. Het aantal mensen met griepachtige klachten loopt snel op en in steeds meer bronnen zien we dat het griepvirus rondgaat.

Griep en andere luchtweginfecties

Naast griepvirus gaan er ook andere virussen rond die acute luchtwegklachten kunnen geven, zoals het RS-virus (Respiratoir Syncytieel-virus ). Al deze virussen zorgen voor een ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Dit geeft klachten zoals een verstopte neus, niezen, hoesten en keelpijn. Griep (influenza) verloopt vaak wat ernstiger. De ziekte begint vaak plotseling met koude rillingen, snotteren, hoofdpijn, spierpijn en koorts. Deze koorts kan binnen twaalf uur oplopen tot 39°C of hoger en duurt meestal drie tot vijf dagen.

Adviezen bij klachten

Je kunt niet helemaal voorkomen dat je een luchtweginfectie krijgt. Met de volgende algemene adviezen kun je wel de kans verkleinen dat je het virus doorgeeft aan iemand anders:

Ben je ziek? Blijf thuis.

Ben je niet ziek, maar heb je wel klachten? Werk thuis als dat kan. Overleg indien nodig met je werkgever'.

Hoest en nies in je elleboog.

Houd afstand tot anderen.

Vermijd contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie.

Is contact toch nodig (bijvoorbeeld bij mantelzorg)? Draag een mondneusmasker.

Goede hygiëne helpt om verspreiding te beperken en kan helpen voorkomen dat je zelf ziek wordt. Was daarom vaak en goed je handen met water en zeep en ventileer binnenruimtes.