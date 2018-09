Máxima opent in Enschede 'Week tegen Eenzaamheid'

Donderdagochtend heeft koningin Máxima in Enschede de 'Week tegen Eenzaamheid' geopend tijdens het Nationaal Eenzaamheid Congres in de Grolsch Veste. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis bekendgemaakt.

Oranje Fonds

Het congres wordt dit jaar georganiseerd door Coalitie Erbij en Vereniging Humanitas in samenwerking met het Oranje Fonds, in het kader van het twintigjarig bestaan van het maatjesproject Humanitas Tandem. Thema van het congres is de vrijwillige inzet tegen eenzaamheid.

Kwetsbare ouderen

Koningin Máxima woonde de Nationale Eenzaamheidslezing 2018 bij van bijzonder hoogleraar Anja Machielse, gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen. Daarnaast sprak ze met enkele vrijwilligers die zich inzetten tegen eenzaamheid. Mensen die zich eenzaam voelen, missen verbondenheid met anderen. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid, welbevinden en het meedoen in de samenleving. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt aandacht gevraagd voor dit probleem en de aanpak ervan.

Netwerkversterking

Coalitie Erbij is in 2008 opgericht als samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties om eenzaamheid te bestrijden. Acties en activiteiten van de coalitie zijn gericht op ontmoeting, netwerkversterking en persoonlijke hulp. Naast één-op-één contacten zoals het maatjesproject Humanitas Tandem, zijn er uitjes en vakanties, matchingswebsites, cursussen en trainingen en (anonieme) hulplijnen. Mensen kunnen ook zelf vrijwilligerswerk doen om hun gevoel van eenzaamheid aan te pakken. Vrijwilligersorganisatie Humanitas is één van de leden van Coalitie Erbij en helpt mensen op eigen kracht hun situatie te veranderen.

Maatjesprojecten

Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds steunt jaarlijks duizenden projecten die o.a. als doel hebben mensen minder eenzaam te laten zijn. Ook heeft het fonds bijzondere aandacht voor maatjesprojecten, zoals Humanitas Tandem. Koningin Máxima is met Koning Willem-Alexander beschermpaar van het Oranje Fonds. De Week tegen Eenzaamheid duurt van 27 september tot en met 6 oktober.