Actrice Elisabeth Andersen overleden

Woensdagmiddag 3 oktober is, overeenkomstig haar wens, actrice Elisabeth Andersen op 98-jarige leeftijd in haar woonhuis in Haarlem rustig en tevreden gestorven. Elisabeth Andersen stond 60 jaar lang op het Nederlandse toneel.

Net na de oorlog nam haar carrière een grote vlucht toen ze werd ontdekt door Cees Laseur. Hij was haar grote leermeester. Bij de Haagse Comedie speelde ze onder zijn regie onder andere Perpetua in Venus Bespied ,Yerma in Yerma van Carcia Lorca, en Jeanne d’Arc in de Leeuwerik van Jean Anouilh maar ook Ophelia in Shakespeares Hamlet onder de laatste regie van Eduard Verkade. Zij vervolgde haar carrière bij de Nederlandse Comedie. Bij dit theatergezelschap stond zij onder andere 189 keer op de planken als Jeanne, een Vlaamse volksvrouw, in het stuk “Vrijdag” geschreven en geregisseerd door Hugo Claus. Begin tachtiger jaren werkte Elisabeth Andersen samen met regisseurs als Karst Woudstra en Gerardjan Rijnders en vertolkte zij onder meer de rol van Suus in Suus van Herbert Achternbusch, Elin in Nacht de moeder van de dag van Lars Norén en Madelaine in Savannah Bay van Margerite Duras. Haar laatste rol was die van mevrouw Dercksz in Van oude mensen en dingen die voorbij gaan van Louis Couperus.

Onderscheidingen

Elisabeth Andersen was Officier in de Orde van Oranje Nassau en ontving in 1958, 1966 en 1984 de belangrijkste jaarlijkse toneelprijs, de Theo d'Or. Een unicum, aangezien zij tot nu toe nog steeds de enige actrice is die deze prijs drie keer won. Tevens ontving zij in 1965 en 1972 de Colombina en werd zij, in het begin van haar carrière, drie keer benoemd tot Actrice van het jaar. Ook kreeg zij de prijs van de stad Rotterdam. In 2004 mocht de toneellegende, de Blijvend Applaus Prijs in ontvangst nemen voor haar gehele oeuvre.

Elisabeth Andersen wordt maandag 8 oktober begraven op de begraafplaats Westerveld te Driehuis.