Talpa Network gaat voor STUKTV

Vanaf 1 november is STUKTV volledig in handen van Talpa Network, het crossmediale mediabedrijf van John de Mol. STUKTV is één van de grootste Nederlandse Youtubekanalen, met meer dan 1,9 miljoen abonnees, meer dan 700 miljoen views en het groeit nog dagelijks. Het is voor het eerst dat een mediabedrijf in Nederland een Youtubekanaal overneemt.

Zes jaar geleden werd STUKTV opgericht door Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt. Het kanaal is inmiddels uitgegroeid tot een ijzersterk online merk en zender. Met opdrachtvideo’s en succesvolle series als Roadtrippers en Jachtseizoen bereiken zij vooral miljoenen jongeren.

STUKTV wordt bij Talpa Network onderdeel van Social, dat met 150 influencers in de portfolio én STUKTV het grootste Multi Channel Netwerk (MCN) van Nederland wordt. De toevoeging van STUKTV aan de merkenportfolio van Social past in de nieuwe groeistrategie: het lanceren en toevoegen van eigen merken aan Social.

Giel de Winter zal bovendien als Creative Director toetreden tot het managementteam van Social. Hij gaat natuurlijk gewoon door met het ontwikkelen van STUKTV, maar hij gaat zich ook bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe formats en originals, zowel online als offline.

Voor de mannen van STUKTV, Giel, Stefan en Thomas, is de samenwerking met Talpa Network een grote stap om hun ambities te verwezenlijken. Ze krijgen de mogelijkheid om nog meer hoogwaardige content te ontwikkelen en te produceren. Talpa Network haalt met STUKTV niet alleen een aantal grote creatieve talenten in huis en maar ook belangrijke kennis op online social gebied.

“Met de overname van STUKTV maken wij een statement: wij willen ook in het online social domein, HET Nederlandse mediabedrijf worden,” zegt John de Mol. “Talpa Network haalt met Giel, Stefan en Thomas drie van de grootste talenten op het gebied van online social content in huis. Zij spreken een doelgroep aan die via traditionele media heel moeilijk te bereiken is en wat ze maken is geweldig. Ik ben fan.”

“De afgelopen jaren hebben we met het team van STUKTV keihard gewerkt om altijd de aller tofste series te kunnen maken,” zegt Giel de Winter. “Dat we nu bij Talpa Network de mogelijkheid krijgen om ons nóg meer te focussen op kwaliteit, is voor ons te gek. We hebben nog zoveel plannen en ambities en met Talpa Network aan onze zijde, kunnen we dit allemaal gaan uitvoeren.”

“Met de komst van Giel als Creative Director binnen Social en zijn team van STUKTV, halen we direct de beste creatieven in huis,” volgens Suzanne Pronk (VP Social). “Deze stap past enorm bij de ambitie om eigen merken te lanceren en de nummer 1 te worden in social content productie, distributie en exploitatie. Ik kijk er ontzettend naar uit om met ze samen te werken.”

Social is de nieuwe generatie social unit van Talpa Network, die maandelijks tientallen miljoenen kijkers in de leeftijd van 17 tot 34 jaar bereikt. Naast de doorontwikkeling van het succesvolle MCN richt Social zich op het lanceren van eigen merken, het produceren van originals en de verbreding van de service voor influencers en merken.