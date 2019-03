Raymond en Silvia van Barneveld gaan scheiden

De Britse krant The Sun heeft de hand weten te leggen op foto’s waarop darter Raymond van Barneveld staat te zoenen met een onbekende vrouw. Het zou om een blondine van in de twintig zijn.

Het management van Van Barneveld laat aan Omroep West weten dat de scheiding met zijn vrouw Silvia in gang is gezet. Het koppel was bijna 25 jaar getrouwd.

Aan RTL Boulevard laat het management weten: ‘'De echtscheiding is inmiddels ingezet en Raymond en Silvia willen dat graag in alle rust en in onderling overleg regelen en vragen dan ook aan alle media dat te respecteren'.