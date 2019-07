Boek over de Holleeders hoeft niet uit de handel te worden gehaald

Voormalige vriendin Willem Holleeder

Volgens een voormalige vriendin van Willem Holleder en haar toenmalige echtgenoot staan er passages in het boek die voor hen kwetsend en onwaar zijn. 'De kortgedingrechter gaat hier niet in mee', aldus de rechtbank.

'Kwetsende passages'

Het boek ligt sinds april van dit jaar in de winkel. Een voormalige vriendin van Willem Holleeder en haar toenmalige echtgenoot eisten bij de rechter dat het boek uit de handel zou worden genomen. Zij voerden aan dat in het boek passages voorkomen die voor hen kwetsend en onwaar zijn.

Citaten zijn verklaringen strafproces

De kortgedingrechter oordeelt anders. De bedoelde passages, waaronder een hoofdstuk waarin de vrouw wordt aangeduid met de term ‘Schijthoer’, zijn overduidelijk citaten uit verklaringen die zijn afgelegd door - met name - de 2 zussen tijdens het recente Holleeder-proces. Die verklaringen waren dus al openbaar, terwijl het bovendien voor de lezer duidelijk is dat het de woorden zijn van familieleden van Willem Holleeder. De auteur van het boek en zijn uitgever zijn dan ook niet verplicht te onderzoeken of die uitlatingen waar zijn of niet. Ook is er in zo’n geval geen recht op wederhoor voor de vrouw en man.

Titel hoofdstuk niet onrechtmatig

Dat het hoofdstuk over de vrouw de titel ‘Schijthoer' heeft is ook niet onrechtmatig, aldus de rechter. Meerdere hoofdstukken hebben als titel een vergelijkbare krachtterm. Daarmee heeft de auteur van het boek bedoeld de familie Holleeder te typeren en niet degene voor wie die krachtterm bedoeld is. Daarover kan bij de lezers - kijkend naar de inhoud en opbouw van het boek - geen misverstand bestaan.

Publiek figuur

Dat het boek de persoonsgegevens van de vrouw vermeldt, waaronder haar vroegere woonadres in Amsterdam, is ook niet onrechtmatig. Zij zocht in het verleden - in verband met Holleeder - zelf media-aandacht en trad met bekendmaking van voor- en achternaam naar buiten. Dit maakt haar tot op zekere hoogte tot een publieke figuur, als het om de zaak Holleeder gaat. Dit alles maakt de kortgedingrechter geen aanleiding ziet om het boek uit de verkoop te halen.