Katja Schuurman ontkent seksrel in vliegtuig KLM

De luchtvaartmaatschappij KLM wil bevestigen noch ontkennen dat zij actrice en presentatrice Katja Schuurman restricties hebben opgelegd omdat zij zich zou hebben misdragen op een vlucht. Een woordvoerder van de KLM laat aan het AD weten dat zij nooit uitspraken doen over passagiers.

Via Instagram laat Schuurman weten geen seks te hebben gehad aan boord van een vliegtuig dat voor overlast zou hebben gezorgd. Het weekblad Story schrijft dat Schuurman net uit een afkickkliniek kwam om te herstellen van een seksverslaving. Volgens het weekblad mag de actrice zich drie jaar lang niet online inchecken. Dit omdat medewerkers van KLM eerst moeten bekijken wat voor indruk de actrice maakt.

Op het sociale media platform verdedigd Schuurman zich fel tegen de inhoud van het artikel. ‘De verhalen zijn ongelooflijk kwetsend, ze maken me heel erg verdrietig en zeker ook gefrustreerd en boos, omdat ik me machteloos voel tegenover zoveel negatief geweld. Nogmaals: alsjeblieft, ik wil alleen maar liefde en mooie dingen. Ik wil het smeken: stop. Laten we de wereld zachter en liever maken, niet lelijker.