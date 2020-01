Tom Mulder overleden

Tom Mulder was een van de bekendste stemmen bij onder andere de TROS met programma’s als vijftig pop of een envelop.

Eind jaren ’80 was Mulder betrokken bij de eerste commerciële radio in Nederland Cable One. Deze werd opgezet door onder andere Willem van Kooten. Daarnaast deed hij ook voice-over werk bij de spelshows van RTL.

In 2004 kreeg Mulder een hersenbloeding en stopt twee jaar later met werken. Mulder is op 2 januari overleden en is dinsdag in besloten kring gecremeerd.