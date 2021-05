Matthijs van Nieuwkerk interviewt koningin Máxima

Maandag 17 mei

'Het programma waarin het interview is te zien is een productie van de NOS en wordt uitgezonden op maandag 17 mei om 20.33u op NPO1', aldus de RVD. Het interview werd gehouden op de werkkamer van koningin Máxima, in Paleis Huis ten Bosch.