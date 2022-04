OM stelt onderzoek in na uitlatingen in TV-programma Vandaag Inside

Op basis van twee uitzendingen van het programma Vandaag Inside, afgelopen dinsdag en woensdag, heeft de hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie besloten een opsporingsonderzoek in te stellen. Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma door Johan Derksen gesproken is. Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen.