Dode en gewonden bij aanrijding op A50

Op de A50 in het Brabantse Herpen is afgelopen nacht een ernstige aanrijding gebeurd. Een auto met daarin drie inzittenden raakte van de weg en kwam op de parallelweg terecht.

De bestuurder en vrouwelijke bijrijder raakte gewond. Een man die achterin zat kwam om het leven.

De weg was voor het onderzoek door onze verkeersspecialisten afgesloten. Over de precieze toedracht valt nu nog weinig te zeggen, aldus de politie. Later deze ochtend meer informatie over de slachtoffers en over de eerste uitkomsten van het onderzoek.