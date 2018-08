Fietsster (54) ernstig gewond na aanrijding door busje

Zaterdagochtend is in Dordrecht een 54-jarige fietsster uit Dordrecht op de Lombardstraat ernstig gewond geraakt nadat zij was aangereden door een achteruitrijdend busje. 'De 23-jarige automobilist uit Breda is meegenomen voor verhoor', zo meldt de politie zaterdag.