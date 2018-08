Zomerstorm verwacht KNMI waarschuwt met code geel

Vandaag trekt een heuse zomerstorm over Nederland! In de loop van de middag en avond trekt een gebied met buien ons land in. Het KNMI waarschuwt dan ook met code geel.

Er is vrij veel hoge bewolking en van het zuiden uit neemt de bewolking toe. Vooral in de middag en avond zijn er flinke perioden met regen die vaak buiig van karakter is, lokaal is ook onweer mogelijk. Het zuidoosten en oosten krijgen vanochtend al te maken met onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Op veel plaatsen valt 5-20 mm, lokaal mogelijk 20-40 mm. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21°C vlak aan zee tot lokaal nog 26°C in het oosten.

Storm. Code Geel

De wind is zwak tot matig en komt eerst uit richtingen tussen oost en zuid maar trekt in de loop van de dag aan naar matig uit een noordoostelijke richting. Later in de middag en in de avond draait de wind naar west- tot noordwest en neemt toe naar vrij krachtig tot krachtig, langs de kust naar hard tot stormachtig, 7-8 Bft. In het noordwestelijk kustgebied kan de wind kortstondig aantrekken tot stormkracht, 9 Bft. Daarbij zijn er vanavond in het hele land windstoten mogelijk tot ca. 80 km/uur, in het noordwesten en noorden mogelijk tot ca. 90 km/uur, in het Waddengebied en op het IJsselmeer zijn zelfs kortstondig windstoten mogelijk tot ca. 100 km/uur. Het KNMI waarschuwt dan ook met code geel.