Waterschap waarschuwt: Pas op met vervuild oppervlaktewater

De regen die afgelopen dagen viel was nog lang niet genoeg maar door de betrekkelijk grote hoeveelheid die in korte tijd is gevallen is er een nieuw probleem ontstaan. Waterschap Vallei en Veluwe adviseert om contact met al het oppervlaktewater te vermijden:'Ga niet zwemmen, pootje baden of spelen in of met het oppervlaktewater en laat je hond of andere dieren er niet van drinken', zo waarschuwt het waterschap vrijdag.

Gezondheidsrisico's

'Staat er door een piekbui water op straat? Vermijd dan ook contact met dit water, want ook dit water kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Door de hitte en droogte van de laatste tijd is het waterpeil laag, de watertemperatuur hoog en het zuurstofgehalte in het water laag. We zien daardoor toename van blauwalg, botulisme en vissterfte. De regen die valt en wordt voorspeld, resulteert niet direct in verbetering. Bij grote piekbuien kan de waterkwaliteit zelfs slechter worden', aldus et waterschap.

Veilig zwemmen

Zwemmen, pootje baden en spelen kan in officieel en goedgekeurd zwemwater. Zwemwater wordt regelmatig gecontroleerd. Op www.zwemwater.nl vindt u de locaties waar u veilig kunt zwemmen.

Waterkwaliteit verslechterd bij piekbuien

Grote piekbuien brengen vers, zuurstofrijk water in het systeem. Dit kan de waterkwaliteit verbeteren. Maar als er na een lange periode van droogte een flinke regenbui komt, kan dat ook extra problemen geven voor de waterkwaliteit.

Harde droge bodem

De bodem is door de droogte zo hard dat die het water niet kan opnemen en het water direct in het riool of oppervlaktewater terecht komt. Op de straten en in bermen heeft zich vuil zoals olie en hondenpoep opgehoopt dat dan direct met de regen wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater en het riool

Riool

In het riool heeft zich in de droge periode vuil opgehoopt dat in één keer loskomt en zorgt voor extra vervuild water dat bij de rioolwaterzuiveringen binnenkomt

Bij grote piekbuien kan de rioolwaterzuivering de hoeveelheid water niet altijd aan. Er is risico van overstorten waarmee (extra vervuild water) in het oppervlaktewater terecht kan komen.