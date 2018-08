Flinke schade Rotterdams portiek na explosie

In de nacht van zondag op maandag zijn omwonenden aan de Noordsingel rond 02.15 uur opgeschrikt door een harde ontploffing in een portiek van een woning. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Ruiten gesneuveld

De ontploffing van een nog onbekend projectiel zorgde vannacht voor flinke schade aan het portiek van de woning. 'Door de klap is het portiek vernield en sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving', aldus de politie die op zoek is naar getuigen.

Forensisch onderzoek in woning

Rond kwart over twee werden omwonenden van een pand aan de Noordsingel ruw gewekt door een fikse klap. Een nog onbekend projectiel was tot ontploffing gebracht in een portiek. Deuren werden ontzet en ramen sneuvelden. Door de Forensische Opsporing is een sporenonderzoek verricht.