Hoe kun je zo lang mogelijk thuis blijven wonen?

Hulpmiddelen

Toch weten heel veel mensen niet wat ze precies kunnen veranderen aan hun huis om het bewoonbaar te houden. Er bestaat namelijk altijd een kans dat er op een gegeven moment lichamelijke klachten gaan optreden. Dat betekent dat er moeten worden nagedacht over bepaalde obstakels in je huis: de trap blijkt bijvoorbeeld toch wat lastiger te beklimmen dan daarvoor en ook de badkuip blijkt toch een stuk hoger te zijn dan je eerst had gedacht. Je wilt natuurlijk niet verhuizen naar een ander huis, maar wat moet je dan? In deze blog laten wij je zien hoe je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen met een aantal handige hulpmiddelen.

Handige apps

Laten we eenvoudig beginnen: de smartphone. Er zijn op dit moment een aantal handige hulpmiddelen die smartphone-apps gebruiken om de veiligheid en mobiliteit in huis te verbeteren. Wil je bijvoorbeeld thuis de temperatuur regelen? Je hoeft dan slechts je iPhone te pakken en via een app de thermostaat een paar graden hoger te zetten. Is het te donker, misschien? Alle lichten kun je integreren in één centraal systeem, waardoor je met een handige smartphone-app precies kunt aangeven welke lampen je wilt laten schijnen. Zo heeft de domotica, de technologie van het huis of huiselijke elektronica, het leven in huis een stuk gemakkelijker gemaakt. Naast handige voorzieningen voor consumenten, zoals een slimme thermostaat of een geïntegreerd lampen-systeem, blijkt de domotica echt ook een uitkomst voor mensen die slecht ter been zijn en langer thuis willen blijven wonen. Of het nou slimme koelkasten of slimme sloten zijn: de transitie naar een ‘smart home’ zal voor iedereen een positieve verandering betekenen.

Hulpmiddel voor de trap

Bij versleten knieën of andere pijnlijke gewrichten blijkt traplopen erg pijnlijk te zijn. Vooral als er straks ook een zware wasmand of een doos met boeken naar boven moet worden getild. Daarom is het belangrijk om alvast na te denken over een bepaalde oplossing om zo comfortabel en veilig mogelijk naar boven te komen. Op dit moment blijkt een traplift toch nog de meest goedkope en betrouwbare oplossing te zijn. Bij sommige bedrijven zoals Smienk Trapliften kun je bijvoorbeeld een tweedehands traplift aanschaffen, wat vaak veel goedkoper is dan een nieuwe traplift. Zo hoef je geen dure verbouwing te bekostigen en kun je toch blijven genieten van je eigen woning.

De gehele douche verbouwen?

Ook de douche blijkt vaak een gevaarlijke locatie te zijn als iemand lichamelijke klachten heeft of slecht ter been is. Om dit veiliger te maken hoeft natuurlijk niet de gehele badkamer verbouwd worden, maar kunnen simpele hulpmiddelen al snel de veiligheid bieden die iemand nodig heeft. Zo is het bijvoorbeeld goed om te kijken of er toevallig een anti-slip matje of een douchekruk kan worden aangeschaft. Daarnaast kunnen handige hulpsteunen aan de muur veel ondersteuning bieden tijdens het afdrogen en aankleden. Vind je het daarnaast ook heel erg lastig om in de douche te stappen? Dan is er ook de mogelijkheid om een instapdouche te installeren. Toch is het aan te raden om eerst de bovenstaande hulpmiddelen te proberen! Zo kun je heel voordelig en eenvoudig het huis geheel aanpassen en blijven wonen op de plek waar jij je het meest vertrouwd voelt!