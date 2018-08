'Dode' vrouw in hotel Veenendaal blijkt nog te leven

Maandagmiddag kreeg de politie de melding dat er in een van de hotelkamers van het Van der Valk Hotel aan de Bastion in Veenendaal een dode vrouw was aangetroffen.

'Stoffelijk overschot'

Daarop berichtte de politie dat ze onderweg waren naar de melding en spraken in de berichtgeving over een stoffelijk overschot in de veronderstelling dat de vrouw al dood was.

Toch nog hartslag waargenomen

Maar toen de politie bij het hotel aankwam bleken er toch nog tekenen van leven. Medische specialisten namen bij de vrouw toch nog een hartslag waar maar ze was er wel slecht aan toe. Hierop is de traumahelikopter met een Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen en ter plaatse gekomen om het leven van de vrouw alsnog proberen te redden. Het is op dit moment niet bekend hoe het met de vrouw gaat.