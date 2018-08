Veertienjarige jongen neemt stiekem auto moeder mee

De knul was zonder toestemming in de auto van zijn moeder gaan rijden, met een 19-jarige vriend als bijrijder. Hij krijgt een proces-verbaal ter zake het rijden zonder rijbewijs en het niet bij zich hebben van een ID-bewijs. Ook wordt vanwege het tijdstip waarop de jongen betrapt werd een zorgmelding opgemaakt.

Agenten die vannacht op de Hart van Brabantlaan reden zagen dat een auto met daarin twee personen de Jan Heijnsstraat in reed. Ze vonden dat de bestuurder wel heel erg jong overkwam en besloten een controle in te stellen en gaven een stopteken op de Philip Vingboonsstraat. De bestuurder gaf direct toe dat hij geen rijbewijs had. Hij had geen ander ID bewijs bij zich en vertelde de dienders dat hij 14 jaar was. Hij had de auto van zijn moeder zonder haar toestemming meegenomen. Agenten zijn met de jongen naar zijn woonadres gegaan. Moeder was zichtbaar erg kwaad op haar zoon, ze wilde echter geen aangifte doen. Zij had begrip voor het feit dat de agenten een zorgmelding maken over het gedrag van haar zoon.