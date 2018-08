Vuurwapen aangetroffen na verkeersruzie

De politie heeft maandag een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. Het aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen.

Rond 18.15 uur kwam een melding binnen dat een man na een verkeersruzie met een voetganger op de Oostelijk Handelskade in een auto was gestapt. Opvallend was dat deze man een pistool in zijn broeksband had.

Op basis van het opgegeven signalement van de auto en de bestuurder trof de politie deze auto aan in een parkeergarage aan de Borneolaan. De bestuurder van de auto vluchtte, bij het zien van de politie, te voet de garage uit. Hij is na een korte achtervolging aangehouden.

Verborgen vuurwapen

Tijdens de veiligheidsfouillering is geen vuurwapen aangetroffen. Onderzoek in de garage leverde wel een verborgen vuurwapen op. Dit vuurwapen is inbeslaggenomen voor nader onderzoek.