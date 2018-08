Koning opent mbo-jaar

Zijne Majesteit de Koning opende op maandag 27 augustus in Tilburg het mbo-jaar 2018-2019. Het is voor het eerst dat het nieuwe studiejaar van het mbo met een officiële bijeenkomst wordt ingeluid.

De mbo-scholen, verenigd in de MBO Raad, starten hiermee een nieuwe traditie om voor iedereen zichtbaar te maken waar het mbo voor staat: ontwikkelen, kennis overdragen en delen, samenwerken en investeren in jongeren die een beroepsdiploma willen halen en volwassenen die zich verder willen ontwikkelen.



Noord-Brabant is dit jaar met ROC Tilburg namens alle mbo-scholen gastheer van de openingsbijeenkomst. Vanuit de regio en het hele land worden mbo-studenten, docenten en instructeurs, bestuurders, werkgevers en partners van het mbo genodigd. Centraal in het openingsprogramma staat de drievoudige kwalificatie van het mbo: vakkennis, burgerschap en een leven lang ontwikkelen. Ook worden de 42 studenten voorgesteld, die als ambassadeurs gaan deelnemen aan de verkiezing Landelijke ambassadeur mbo 2018. Er zijn 61 mbo-scholen in Nederland, die in totaal aan bijna 500.000 studenten lesgeven met het doel hen te kwalificeren voor de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en goed burgerschap. Ruim 40% van de beroepsbevolking heeft een mbo-diploma.