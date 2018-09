Twee doden (19 en 20 ) bij aanrijding op de N205 bij Vijfhuizen

In Vijfhuizen zijn zaterdag twee doden gevallen bij een aanrijding tussen twee auto's. De slachtoffers waren de bestuurder en passagier van één van de auto's. De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd.

Het ongeval vond plaats op de N205 bij Vijfhuizen. Door onbekende oorzaak raakte het voertuig met de slachtoffers door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een tegemoedkomende auto. De twee raakten ernstig gewond en overleden in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Over de indentiteit van de slachtoffers is nog niks bekend gemaakt.