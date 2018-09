Armeense asielkinderen Lili en Howick ondergedoken

De asielkinderen Lili en Howick zijn ondergedoken. Hun moeder schrijft in een brief aan het AD dat de kinderen in opdracht van haar 'op een veilige plek zijn ondergebracht'. Die locatie is niet bekend bij de autoriteiten.

''Gisteren (zaterdag red.) heb ik Lili en Howick naar een veilige plek ­laten brengen. Ze hebben een erg zwaar jaar achter de rug. Ik hoorde vorige week van professor Eric Scherder dat mijn kinderen posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben, dat ze ziek zijn en niet naar Armenië kunnen komen ­omdat hun kans op herstel hier nul is'', schrijft de 37-jarige Armina Hambartsjumian in haar brief die de krant heeft mogen inzien.

Raad van State beslisde afgelopen maand dat Lili en Howick terug moeten naar hun geboorteland, waarnaar hun moeder Armina vorig jaar al is uitgezet. Armina werd vorig jaar in haar eentje uitgezet, omdat haar kinderen toen ook waren ondergedoken. De Dienst Terugkeer en Vertrek is van plan de kinderen zaterdag op het vliegtuig naar Armenië te zetten.

Vorige week schreven broer en zus via het AD nog een emotionele brief aan premier Mark Rutte, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers en de koning en koningin, waarin ze smeken om hen niet naar een weeshuis te sturen. Ook schreven zij ‘doodsbang te zijn’. Het heeft niet mogen baten.