Snelweg A20 weer open na hevige wateroverlast

De A20 in Rotterdam is woensdagochtend in beide richtingen volledig afgesloten geweest vanwege het door de hevige regenbuien achtergebleven water op de weg.

Volgelopen

Het stuk bij het Kleinpolderplein ligt lager en liep volledig vol. Speciale voertuigen zijn ter plaatse gekomen om het overtollige water weg te pompen. Het verkeer moest een omleiding volgen, of via lokale wegen of via de A4, A15 en A16. inmiddels is de weg weer open voor al het verkeer.

Hevige regenval en onweer

De hele ochtend heeft met name het mideen en het westen van Nederland te maken met hevige regenval die gepaard gaat met zwaar onweer. De grote hoeveelheid regen die daarbij valt kan niet snel genoeg worden afgevoerd waardoor delen onder water komen te staat.